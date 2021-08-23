В Санкт-Петербурге прошли V Всероссийские соревнования «Вечно живые»

В соревнованиях приняли участие 45 команд. 14 из них от Северной столицы и Ленобласти. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В соревнованиях приняли участие 45 команд. 14 из них от Северной столицы и Ленобласти. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице состоялись V Всероссийские соревнования «Вечно живые» на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга. Сегодня, 23 августа, был финал.

Соревнования по стрельбе из боевого оружия были с 18 по 23 августа в городе на базе спортивного стрелкового комплекса «Невский». Они объединили команды бойцов различных спецподразделений России и других стран.

В этом году соревнования прошли в новом статусе. Их включили в единый план Министерства спорта России. Это дало право присваивать бойцам спортивные разряды. Впервые за историю существования участники состялазиль за Кубок Губернатора Северной столицы Александра Беглова.

В соревнованиях приняли участие 45 команд. 14 из них от Северной столицы и Ленобласти. Это сотрудники МВД, ФСИН, ФСО, ФСБ, ВМФ, Росгвардии и таможенной службы России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 22 августа Западному военному округу исполняется 157 лет.