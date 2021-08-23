В Петербурге водитель въехал в остановку и скрылся

В Петербурге водитель въехал в остановку и скрылся
Информация о состоянии пострадавших уточняется. Фото: Pixabay

В Петербурге разыскивают водителя, сбежавшего с места ДТП во Фрунзенском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 23 августа около 8:30 утра в полицию поступило сообщение о том, что у дома 39 по улице Бухарестской неустановленный водитель, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение у трамвайной остановки. В результате случившегося две женщины, 51 и 53 лет, ожидавшие трамвай, получили травмы.

Пострадавших госпитализировали. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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