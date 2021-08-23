На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд
Ограничения движения будут актуальны в ночь с 26 на 27 августа с 21:00 по 6:00 и в это же время следующей ночью. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Водителей Северной столицы предупредили о новых ограничениях движения.

Съезд № 5 на развязке КАД с Гостилицким шоссе в Петербурге полностью перекроют. Причиной этого станут дорожные работы.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», специалисты будут устранять колейность покрытия.

Отмечается, что ограничения движения будут актуальны в ночь с 26 на 27 августа с 21:00 по 6:00 и в это же время следующей ночью.

Также полностью будет перекрываться движение по Гостилицкому шоссе по направлению из Ленобласти в Петербург.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД. Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20. Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.

Гостилицкое шоссе кад ограничения движения


 

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