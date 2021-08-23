На Старо-Петергофском проспекте перевернулась иномарка

На Старо-Петергофском проспекте перевернулась иномарка
Renault Duster лег на крышу на Старо-Петергофском. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с «перевертышем».

Дорожный инцидент случился в понедельник, 23 августа.

По словам очевидцев, Renault Duster лег на крышу на Старо-Петергофском в районе перекрестка с Курляндской улицей. На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

«На Старо-Петергофском у Курляндской лег на крышу Дастер», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

«Что-то регулярно там за последний месяц на крышу ложатся. Меньший интервал задержки включения зелёного, чем на других перекрёстках?», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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