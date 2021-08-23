В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с ковидом в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, есть тенденция к снижению заболеваемости.
По его словам, на это во многом повлияла вакцинация, сообщает ТАСС
При этом эксперт отметил, что расслабляться рано, так как суточный прирост случаев заражения ковидом в РФ составляет 19 тыс.
Всего с начала пандемии в России выявлен 6 766 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 820 летальных исходов, выздоровели 6 034 867 пациентов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что часто люди не могут определиться, какую вакцину выбрать и какая подходит именно им. По данным Роспотребнадзора, можно прививаться той вакциной, которая доступна. А вообще все зарегистрированные в РФ вакцины безопасны. Но если у человека есть сомнения по поводу собственного здоровья, надо сначала обратиться к врачу и проконсультироваться.