В Карелии из-за суррогатного алкоголя умерли двое мужчин

В Карелии из-за суррогатного алкоголя умерли двое мужчин
Двое умерли, шестеро госпитализированы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Еще шестеро находятся в больнице с отравлением.

В Карелии сегодня, 23 августа, возбудили уголовное дело после смерти двух мужчин из-за употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК республики.

Известно, что скончавшиеся работали на предприятии в Пудожском районе. В канун смерти они употребляли алкоголь – по предварительным данным, напитки оказались суррогатными. Также из-за отравления в больницу угодили шесть человек. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьницу госпитализировали с отравлением алкоголем после ночи на Думской. Несовершеннолетнюю увезли в больницу утром во вторник, 17 августа, с Думской улицы. У школьницы диагностировали токсическое действие алкоголя, она находилась в тяжелом состоянии.

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