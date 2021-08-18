Школьницу госпитализировали с отравлением алкоголем после ночи на Думской

В центре Петербурга госпитализировали 14-летнюю девочку в сильном алкогольном опьянении.

Несовершеннолетнюю увезли в больницу утром во вторник, 17 августа, с Думской улицы. У школьницы диагностировали токсическое действие алкоголя, она находилась в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, девочка-подросток растет в полной семье, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростка доставили в реанимацию с отравлением алкоголем в Колпино. Юношу в состоянии средней тяжести доставили в токсилогическую реанимацию.