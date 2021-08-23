Ученый заявил о появлении нового «суперкоронавируса»

Если различные штаммы SARS-CoV-2 соединятся, то это может привести к новой пандемии с еще большей смертностью. Фото: Pixabay

Если различные штаммы SARS-CoV-2 соединятся, то это может привести к новой пандемии с еще большей смертностью. Фото: Pixabay

Иммунолог Сай Редди из высшей технической школы Цюриха заявил, что в следующем году в мире появится более опасный вариант коронавируса.

Он отметил, что если различные штаммы SARS-CoV-2 соединятся, то это может привести к новой пандемии с еще большей смертностью. По его словам, «бета» и «гамма» варианты коронавируса уже развили мутации, что позволяет им заражать людей, имеющих антитела к коронавирусу.

По мнению иммунолога, в следующей фазе пандемии штаммы «бета» и «гамма» станут еще заразнее, а «дельта» сможет обходить иммунитет, сообщает газета Blick.

Он добавил, что новый вариант SARS-CoV-2 нужно распознать как можно раньше, чтобы адаптировать существующие вакцины и препараты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что люди не могут определиться, какую вакцину выбрать и какая подходит именно им. По данным Роспотребнадзора, можно прививаться той вакциной, которая доступна. А вообще все зарегистрированные в РФ вакцины безопасны. Но если у человека есть сомнения по поводу собственного здоровья, надо сначала обратиться к врачу и проконсультироваться.