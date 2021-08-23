Мясников назвал способы для сохранения здоровья детей

Мясников назвал способы для сохранения здоровья детей
Мясников дал советы родителям. Фото: кадр из видео Youtube

Он считает, что иногда родители слишком опекают своих чад, а в каких-то ситуациях, напротив, могут недоглядеть.

Врач Александр Мясников рассказал, как родители могут сохранить здоровье своего ребенка. Своими советами он поделился в Instagram.

Эксперт отметил, что многие проблемы во взрослом возрасте появляются из-за привычек, которые были навязаны еще в детстве.

Во-первых, считает Мясников, стоит закалять ребенка. На малыше должен быть на один слой одежды меньше, чем на взрослых.

Во-вторых, советует врач, не стоит препятствовать формированию иммунитета. Для этого нужно избегать стерильной чистоты, а также не принимать антибиотики без назначения специалиста.

В-третьих, ребенку нужно много двигаться.

Мясников также порекомендовал делать детям прививки и ни в коем случае их не перекармливать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников раскрыл полезную сторону лишнего веса.

Александр Мясников здоровье ребенок


 

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