Доктор Мясников раскрыл полезную сторону лишнего веса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть полезна избыточная масса тела.

Специалист отметил в эфире «России 1», что лишний вес оборачивается многими негативными последствиями, однако в некоторых случаях он может продлить жизнь.

Ученые доказали, что пожилой человек с повышенной массой тела живет немного дольше, чем с нормальной. По словам Мясникова, у пожилых должно быть «чуть-чуть запаса».

Также телеведущий подчеркнул, что сбрасывать вес в таком возрасте уже нелегко, поскольку организм начинает сражаться за каждый килограмм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нутрициолог перечислила продукты, вызывающие зависимость. Изделий, приготовленных на дрожжах, особенно касается возможность появления зависимости.