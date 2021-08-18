Доктор Мясников раскрыл полезную сторону лишнего веса

Доктор Мясников раскрыл полезную сторону лишнего веса
Мясников рассказал о пользе избыточного веса. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть полезна избыточная масса тела.

Специалист отметил в эфире «России 1», что лишний вес оборачивается многими негативными последствиями, однако в некоторых случаях он может продлить жизнь.

Ученые доказали, что пожилой человек с повышенной массой тела живет немного дольше, чем с нормальной. По словам Мясникова, у пожилых должно быть «чуть-чуть запаса».

Также телеведущий подчеркнул, что сбрасывать вес в таком возрасте уже нелегко, поскольку организм начинает сражаться за каждый килограмм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нутрициолог перечислила продукты, вызывающие зависимость. Изделий, приготовленных на дрожжах, особенно касается возможность появления зависимости.

Александр Мясников здоровье лишний вес пожилые


 

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