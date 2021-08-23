На проспекте Бакунина с фасада дома сыпется штукатурка

На проспекте Бакунина с фасада дома сыпется штукатурка
Здание рушится на глазах. Фото: скриншот Вконтакте

Фрагменты здания лежат на тротуаре. Пока что никто не пострадал.

В Центральном районе 23 августа с фасада исторического здания посыпалась штукатурка и куски здания. Фрагменты дома лежат на тротуаре, о чем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Инцидент случился на проспекте Бакунина примерно в десять часов вечера. На снимках, которыми поделились в интернете, видно, как крупные куски, упавшие с фасада, лежат не только на тротуаре, но и «зебре». По предварительным данным, пешеходам повезло и ни один человек не пострадал.

Судя по всему, здание нуждается в срочной реставрации, но, кажется, ремонт фасада будет сделан лишь ближе к 2038 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мозаичную икону нашли под краской на фасаде дома на Васильевском.

новости СПб Центральный район штукатурка


 

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