Мозаичную икону нашли под краской на фасаде дома на Васильевском

Мозаичную икону на фасаде здания Елизаветинской богадельни Елисеевых начали отмывать участники объединения «Гэнгъ». Ее обнаружил альпинист, укрывавший лепнину под слоем краски.
Открытие было сделано в Василеостровском районе Петербурга на фасаде 30-го дома третьей линии. Краска начала шелушится и обнажилась святая картина.
По словам участницы краеведческого объединения Ксении Сидоркиной в своем Instagram-аккаунте, изображение было закрашено в 1920 годах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участники объединения «Гэнгъ» отмыли бассейн во Владимирском дворце. Этому водохранилищу уже больше 100 лет.