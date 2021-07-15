Мозаичную икону нашли под краской на фасаде дома на Васильевском

Мозаичную икону нашли под краской на фасаде дома на Васильевском
Икону обнаружили на фасаде здания на Васильевском острове. Фото: скриншот instagram

Мозаичную икону на фасаде здания Елизаветинской богадельни Елисеевых начали отмывать участники объединения «Гэнгъ». Ее обнаружил альпинист, укрывавший лепнину под слоем краски.

Открытие было сделано в Василеостровском районе Петербурга на фасаде 30-го дома третьей линии. Краска начала шелушится и обнажилась святая картина.

По словам участницы краеведческого объединения Ксении Сидоркиной в своем Instagram-аккаунте, изображение было закрашено в 1920 годах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участники объединения «Гэнгъ» отмыли бассейн во Владимирском дворце. Этому водохранилищу уже больше 100 лет.

икона новости СПб


 

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