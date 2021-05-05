Активисты в Петербурге отмыли мраморный бассейн в княжеской резиденции

Участники объединения «Гэнгъ» отмыли бассейн во Владимирском дворце. Этому водохранилищу уже больше 100 лет. Соосновательница ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина рассказали, что в бассейне хранились бюсты Ленина, рамы и канделябры. Новая хранительница решила, что бассейн с богатым прошлым нужно показывать на экскурсиях.

Из комнаты вынесли все вези. Активисты начали отмыли плитку на полу, на стенах и в бассейне, сообщает «Фонтанка». Работы ещё много. Нужно ещё почистить и укрепить росписи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усадьба Демидова на улице Чекистов станет музеем-библиотекой. В усадьбе Демидова хотят открыть музей-библиотеку с экспозицией, посвященной подвигам десантников в 1941 году. На реставрацию посмотрел губернатор города. Усадьба была построена во второй половине XVIII века.