Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за COVID

Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за COVID
Фото: pixabay.com

Черногория ужесточит правила въезда иностранцев на территорию страны. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Так, со вторника, 24 августа, всем путешественникам придется предъявлять по прилете один из трех документов, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции: отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа), сертификат о прививке или справку о перенесенном заболевании (должно пройти не менее 14 дней с момента выздоровления).

При отсутствии документа прибывшего направят на двухнедельный карантин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приехавшие в Черногорию могут пройти бесплатный тест на COVID-19 перед возвращением домой. Если туристы заразились COVID-19 на отдыхе, им предоставят бесплатное лечение.

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