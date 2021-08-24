У автоблогера отобрали машину после опасных маневров на Московском шоссе

У автоблогера отобрали машину после опасных маневров на Московском шоссе
Машину автомобилисту пока не вернули. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге поймали автоблогера за совершение опасных маневров на Московском шоссе.

Автоблогер Арчи выложил на своей странице в Instagram видео с резкими перестроениями из ряда в ряд в плотном потоке машин. На кадрах видно, как дорогой Mercedes-Benz с замазанными номерами выскакивает из левой полосы в правую. Машину заносит, на доли секунды она фактически встает поперек движения.

Как сообщила «Фонтанка», ролик был опубликован в Instagram блогера 22 августа, но к вечеру он исчез.

По данным издания, машину владельцу пока не вернули. Ее отправили на спецстоянку, чтобы удостовериться в неподдельности номеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургского блогера и большого охотника до дорогих автомобилей Артема Макарова задержали дважды за два дня в Северной столице.

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