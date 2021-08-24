Пришла проверить радиатор: у 90-летней петербурженки украли 600 тысяч

Пришла проверить радиатор: у 90-летней петербурженки украли 600 тысяч
Женщина пришла якобы проверить радиаторы к пенсионерке на Пискаревский проспект. Фото: Google Maps

В Калининском районе Петербурга неизвестная пришла в квартиру к пожилой женщине, отвлекла пенсионерку и похитила 600 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 23 августа по номеру «112» позвонила 90-летняя петербурженка. Женщина сообщила, что буквально 15 минут назад к ней в квартиру по Пискаревскому проспекту дома 10 пришла неизвестная.

Женщина проникла к пенсионерке под предлогом проверки радиаторов отопления. Когда злоумышленница ушла, то пострадавшая обнаружила отсутствие 600 тыс. рублей.

К счастью, на парадной установлена камера видеонаблюдения.

На вид правонарушительнице 45-50 лет. Ее рост около 155-160 сантиметров. Волосы у женщины короткие и красно-рыжие.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гнилках строители обманули пенсионерку на 500 тыс. рублей.

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