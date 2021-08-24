Полицейские на катере помогли тонущей девушке выбраться из Фонтанки

Девушка упала в воду с Пантелеймоновского моста. Фото: скрин Google.Maps

Девушка упала в воду с Пантелеймоновского моста. Фото: скрин Google.Maps

Сотрудники транспортной полиции спасли тонущую в Фонтанке девушку. Она упала в реку с Пантелеймоновского моста.

Инцидент произошел в Центральном районе Петербурга. Сотрудникам полиции поступило сообщение о тонущей девушке, после чего на место ЧП оперативно выехал патрульный катер.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, девушку достали из воды, согрели термоодеялом и передали бригаде скорой помощи.

Выяснилось, что пострадавшая упала в реку с моста. Дугие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое подростков решили искупаться в Мойке напротив павильона Росси и чуть не утонули.