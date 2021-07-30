«В реанимации, в коме»: мальчик, тонувший вчера в Мойке, остался жив

В четверг, 29 июля трое подростков решили искупаться в Мойке напротив павильона Росси и чуть не утонули. Знакомые незадачливых пловцов поделились подробностями трагического происшествия.

Прыгнуть в реку решили двое братьев, 16 и 18 лет, и их друг. Изначально предполагалось, что 16-летний мальчик утонул, но приятели ребят эту информацию опровергли — парень выжил, однако находится в реанимации в коме, его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Оказалось также, что не умеющий плавать младший брат оставался на берегу, ждать старших товарищей. Подростки планировали пересечь реку туда-обратно, и когда уже оказались на противоположном берегу, школьник вдруг осмелел и решил присоединиться к ним. Увы, на середине реки мальчик начал тонуть. Заметив это, на помощь ему бросился брат, тогда как их друг вылез из воды и побежал за спасателями.

18-летний парень изо всех сил пытался тащить брата на берег, но силы покидали его — в какой-то момент мальчик просто выскользнул из его рук. К этому времени девушка-очевидица уже вызвала МЧС, и это, утверждают рассказчики, была единственная роль свидетелей в произошедшем, передает «Мегаполис».

Спасатели вытащили ребенка, но удастся ли выжить юному смельчаку — неизвестно, школьник очень долго находился под водой.

Версия, рассказанная вчера предполагаемым участником событий, значительно отличалась от сведений, озвученных знакомыми пострадавших. Мужчина объяснил, что это он, услышав крики, бросился на помощь и спас из воды тонувшего старшего брата — вытащить младшего попросту не успел. При этом и спасатель, и приятели парней сходятся в одном: ребята были абсолютно трезвыми.

Сами участники ЧП пока не комментировали инцидент. Устанавливать истину, вероятно, придется сотрудникам правоохранительных органов.