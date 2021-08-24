В Госдуме поддержали идею ввести уголовную ответственность за подмену номеров

Уголовная ответственность за подмену телефонных номеров может быть введена в России. Соответствующее предложение озвучили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Об этом стало известно во вторник, 24 августа. Письмо направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Как сообщил «Коммерсант», общественники считают, что следует обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках. Кроме того, у них должна быть возможность блокировать такие звонки без санкции суда.

Отмечается, что ежемесячно мошенники крадут у граждан РФ от 3,5 до пяти миллиардов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие фразы чаще всего используют телефонные мошенники, чтобы получить доступ к личными данными или средствами своих жертв. Злоумышленники могут заявить, что вам ошибочно перевели деньги, либо вы неожиданно для себя стали участником акции, в которой выиграли приз.