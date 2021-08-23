Посетитель бара в Гатчине затеял ссору и выстрелил в оппонента

Мужчина пять раз выстрелил в оппонента. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Мужчина пять раз выстрелил в оппонента. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В воскресенье в увеселительном заведении Гатчины посетитель получил огнестрельное ранение. Стрельбой закончилась словесная перепалка между двумя мужчинами.

В два часа ночи 22 август в полицию Гатчинского района Ленинградской области через экстренную службу обратилась женщина. Она рассказала, что в «Олдстрит баре» на улице Чкалова неизвестный открыл огонь из травматического оружия, в результате чего пострадал мужчина.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что виновником происшествия стал 36-летний безработный и неоднократно судимый местный житель. Вначале между ним и 39-летним пострадавшим, проживающим, как оказалось, в доме, где находится бар, завязался словесный конфликт, но впоследствии мужчины не смогли сдержать эмоций и началась драка.

В какой-то момент участник ссоры вытащил травматический пистолет и пять раз выстрелил в оппонента. Мужчина получил ранения живота, левого плеча, предплечья и бедра. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь и госпитализация, а в отношении стрелка возбуждено очередное уголовное дело — на этот раз по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Он задержан в качестве подозреваемого.

Добавим, что стрелок был дважды осуждён за кражу, в 2003-м и 2004-м годах, а в 2010-м получил срок за незаконный оборот наркотиков.

Gazeta.SPb также писала, что в ночь на пятницу, 20 августа, сотрудница сауны на Пискаревском проспекте в Петербурге получила несколько ножевых ранений. Мужчина в сопровождении розововолосой спутницы напал на пострадавшую с ножом, чтобы отобрать 20 тысяч рублей.