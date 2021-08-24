Четыре знака зодиака, которые встретят свою любовь этой осенью

Осень — время, когда можно начинать подводить итоги за год, и прекрасная пора для того, чтобы влюбиться. Лето, время беспечного наслаждения жизнью, подходит к концу, но это не повод, чтобы грустить. Прислушайтесь к себе, а звезды подскажут, кому сейчас повезет и кто встретит любовь всей своей жизни. В то же время некоторым знакам зодиака придется смириться с одиночеством, пусть пока временным.

Первые счастливчики — это Овны. Самый горячий и необузданный знак Зодиака, первый и потому часто рубящий с плеча и не очень деликатный. Тот, кто мгновенно вскипает, но так же быстро приходит в себя и остывает. Пожалуй, один из самых искренних знаков Зодиака. В любви хочет быть первым и завоевывать сам, а не ждать и томить неприятеля. К сожалению, хитрости и интриги не для него — Овен слишком простодушен и прямолинеен. Поэтому покорить он может того, кто примет и полюбит его вместе с его инфантилизмом и горячностью. Но покорится его искренности, доброте и обаятельности. Этой осенью звезды Овну благоволят как никогда.

Царственным Львам любовь будет преподнесена как награда просто за то, что они такие прекрасные. Им не надо никуда спешить, не надо прилагать усилия, чтобы завоевывать любимого. Зачем? Любимый придет сам и сам в любви признается. Великодушные и щедрые Львы примут этот подарок как должное, осыпят свою вторую половинку цветами и подарками, накормят и будут везде выгуливать.

Тянущиеся к прекрасному Весы обретут этой осенью такую же прекрасную любовь. Им не надо сомневаться, рефлексировать и перебирать ошибки, которые они совершили или только готовы совершить. Расслабьтесь, вы встретите такого же интеллектуала, любителя выставок и спектаклей, утонченного и рафинированного человека, рядом с которым не надо будет думать о скучных буднях.

И, наконец, Скорпионы. Жалящие сами себя и других, язвы и умники. Им достанутся достойные «соперники», с которыми можно будет спорить до утра, колоть и жалить — но любя. Звезды подарят Скорпионам безмятежную любовь этой осенью.