В Ленобласти заметили мужчину в неадекватном состоянии с ружьем

В Ленобласти заметили мужчину в неадекватном состоянии с ружьем
Мужчину, выстрелившего три раза в Торосово, задерживали. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы задержали стрелка в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 24 августа, накануне поступила информация, что возле дома в деревне Тарасово расхаживает вооруженный мужчина.

Гражданин в неадекватном состоянии находился у дома 41 по улице Школьная. Полиция задержала его. Стрелком оказался 41-летний мужчина. Оказалось, что он выпивал со своим знакомым, а затем, из хулиганских побуждений, решил трижды выстрелить в воздух из чужого оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга мужчине несколько раз выстрелили в грудь.

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