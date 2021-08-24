18 задержанных, один раненый: на юге Петербурга разнимали драку мигрантов

Стражи правопорядка разбираются в обстоятельствах драки, случившейся в Красносельском районе Северной столицы вечером 22 августа.

Как выяснилось, сообщение о массовых беспорядках поступило в дежурную часть полиции в 20:43 22 августа. Заявитель рассказал, что возле дома №54/6 по Красносельскому шоссе дерутся около 25 человек. К месту происшествия незамедлительно прибыли правоохранители, которым удалось разнять дебоширов, но избежать жертв, к сожалению, не успели.

В результате столкновения был госпитализирован 22-летний гражданин Узбекистана. Медики диагностировали у молодого человека проникающее ранение грудной клетки, его состояние оценивают как тяжелое. Зачинщики драки, похоже, пользовались не только кулаками.

Остановив беспорядки, полицейские забрали в отделения 14 выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Часть из них опросили и отпустили, некоторым назначили административный штраф в 500 рублей, а одному грозит выдворение за пределы РФ.

Не обошлось и без уголовного дела: причастных в причинении тяжкого вреда здоровью задержали 23 августа в 5:20 возле дома №54 по Красносельскому шоссе. Подозреваемых, — троих уроженцев Узбекистана и безработного из Петрозаводска, — отправили в изолятор временного содержания, сообщили gazeta.spb.ru в правоохранительных органах.

В то же время, ранним утром понедельника, на проспекте Ветеранов двое мужчин напали на 19-летнюю девушку. Угрожая расправой, они отняли у жертвы деньги и разбили телефон. К счастью, злоумышленников задержали в тот же день. Теперь им придется ответить перед законом по статье 162 УК РФ («Разбой»).