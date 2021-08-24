В Петербурге со следующего года может подорожать проезд в общественном транспорте

В Петербурге со следующего года может подорожать проезд в общественном транспорте
Жетон будет стоить 62 рублей, а поездка на автобусе обойдется в 57 рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице с 2022 года проезд в общественном транспорте может подняться на два рубля. Об этом заявили в комтрансе.

Предварительные подсчеты представили в комитете на нулевых чтениях бюджета в Законодательном Собрании. Сейчас ими занимается комитет по тарифам. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Так, проезд в общественном транспорте городе подорожает на четыре процента. Жетон будет стоить 62 рублей, а поездка на автобусе обойдется в 57 рублей. Подорожают и проездные.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая петербурженка получила удар в спину за приспущенную маску в общественном транспорте. Об инциденте стало известно в четверг, 18 августа. Подробности рассказали в Telegram-канале «Аварийный Петербург». За приспущенную маску неизвестная женщина решила не только физически наказать пассажирку, но и словестно.

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