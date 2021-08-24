Предстоящей ночью в Ленобласти похолодает до +2 градусов

Предстоящей ночью в Ленобласти похолодает до +2 градусов
В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В среду, 25 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.

В ночное время подует ветер переменных направлений со скоростью 2-5 метров в секунду, днем южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами в регионе небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, местами столбик термометра опустится до +2. В дневное время потеплеет до +17.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что какой погоды ждать этой осенью.

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