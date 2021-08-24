Чем американская вакцина отличается от Спутника

Первую в мире вакцину от коронавируса Спутник V открыли в России. Реакция США не заставила ждать — и на мировую сцену вышли вакцина Pfizer и Moderna. Исследования вакцин продолжаются, но на данный момент Moderna успела “взять золото” — Всемирный конгресс вакцин признал ее лучшей. В чем же ее отличие от Спутника V? И почему оказалась более эффективной?

Вакцины из США и из России отличаются в корне — они имеют абсолютно разный принцип действия.

Moderna и Pfizer — это так называемые “мРНК-вакцины”. Когда такая вакцина попадает в организм человека, он под ее влиянием сам начинает вырабатывать белок, похожий на белки вируса. Иммунная система определяет это как начало заболевания и выстраивает защиту против своих же “мутировавших” клеток. За счет этого возникает иммунитет, созданный как бы внутри организма. Эта система — одно из последних слов в биотехнологии, и хотя уже применялась в создании других вакцин, всё же считается до конца не изученной.

А вот Спутник V создавался “традиционным” методом — для того, чтобы безопасная доза коронавирусного белка попала в организм, ученые используют купированный аденовирус. Тот самый, что вызывает всем нам известную “простуду”. Его видоизменяют и награждают синтетической копией коронавируса — правда, безопасной. Иммунная система реагирует традиционно — изучает “пришельца” и ищет пути для его уничтожения.

Конечно, подсознательно хочется использовать то, что имеет лучшие показатели и считается самым современным — особенно в вопросах здоровья. Но стоит ли ориентироваться на данные Всемирного конгресса вакцин?

Не все согласны с этим решением. Например, ведущий бельгийский вирусолог ван Раст, который плотно занимается вопросами Covid-19, считает, что все вакцины хороши по-своему, и желание выделить “лучшую” — вопрос политики, а не медицины.

Пожалуй, в таких вопросах лучше полагаться на статистику. Например, точно известно, что риск серьезных побочных эффектов у «Спутника V» 0,27% , а вот у Pfizer 0,58%, когда Moderna и вовсе набрала 0,97%.

Разница вроде бы и небольшая, но показатели смертности на миллион доз как-то совсем не радуют: для Pfizer это 39,4, для Moderna — 20,2, а “Спутник” держит скромный результат — 2. Возможно, за мРнк-вакцинами действительно стоит будущее медицины и биотехнологии, но не все готовы рискнуть здоровьем ради науки.