В порт Петербурга прибыл «Сапсан» нового поколения из Германии

Составы отправятся по маршруту Петербург – Москва – Нижний Новгород.

Через море в Северную столицу стали прибывать «Сапсаны» нового поколения. Об этом стало известно из Instagram немецкой компании Siemens Mobility. Кроме этого, в социальных сетях предприятия показали видеозапись прибытия новых поездов.

Имеется в виду первый поезд, имеющий десять вагонов. Совсем скоро он последует за членами своей команды.

В данный момент 16 «Сапсанов» уже используются в РФ. Они следуют по маршруту Петербург — Москва — Нижний Новгород. Суровые климатические условия не помеха эти поездам. Они быстро и надежно доставляют пассажиров к месту их назначения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу в Москве с руководством «РЖД». Обсуждалось развитие петербургского железнодорожного узла. По словам градоначальника, движение высокоскоростных поездов планируется начать в 2026 году.