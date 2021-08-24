Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе

Во время пандемии ковида россияне стали чаще обращаться за неотложной помощью, когда повода для этого нет. Фото: Baltphoto

Во время пандемии ковида россияне стали чаще обращаться за неотложной помощью, когда повода для этого нет. Фото: Baltphoto

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какими проблемами грозит вызов скорой помощи при ковиде. Он считает, что во время пандемии ковида россияне стали чаще обращаться за неотложной помощью, когда повода для этого нет.

Врач просто дает таблетку и уезжает, отмечает Мясников. При этом в зоне риска остаются люди с более тяжкими заболеваниями, и к ним скорая помощь не успевает приехать. Об этом сообщает «Россия 1».

Так, Мясников уверен, что больному ковидом неотложная помощь не нужна. Если ему все-таки нужна госпитализация, ему необходима служба перевозки инфекционных больных, отметил доктор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное для учителей ношение масок на уроках и в школах. Собянин отметил, что учебный год начинается хорошо.