Что сохранит работу мозга и хорошую память. Секрет в одной привычке

Физическая нагрузка давно стала “антиподом” интеллектуального труда. Да и как могут быть связаны танцы, бег и высшая математика? Оказывается, напрямую — их связывает “белое вещество”.

“Белое вещество” содержится в мозге и отвечает за передачу информации. Распространено мнение, что мозг растет и формируется только до двадцати лет, но это ошибка — в районе двадцати-двадцати пяти лет прекращается развитие “серого вещества”, о котором наверняка помнят почитатели Эркюля Пуаро, сыщика, описанного Агатой Кристи.

На самом деле “белое вещество” не менее важно, и работать над его развитием можно до сорока-пятидесяти лет. Оно оплетает нервные волокна, как “изоляция”. Благодаря ему сообщения быстро попадают из одной области мозга в другую. Чем меньше у вас “белого вещества” — тем выше риск, что сигналы не успеют вовремя, “заблудившись” в нервных волокнах. Именно поэтому у пожилых людей снижается скорость реакции, а иногда и вовсе непроизвольно двигаются “не те” части тела.

Также “белое вещество” — миелин — проводит информацию, вызванную мозгом. Вам знакомо ощущение, что нужное слово или дата засели “где-то в голове”, но вы не можете их “вытащить”? Это признак недостатка миелина. Необходимая вам информация проходит по нервным волокнам, как электрический ток, но не может достигнуть нужного отдела мозга.

Что же делать, чтобы “нарастить” на волокнах миелин? Удивительно, но для этого не нужно зубрить стихотворения или глотать ноотропы. Достаточно заниматься… ходьбой! Да, именно ходьба или уроки танцев способствуют увеличению белого вещества.

Координация движений, которая требуется при ходьбе, вызывает у организма необходимость выделять больше миелина, укрепляя таким образом “проводку” нервной системы.

Именно поэтому многие ученые до преклонного возраста совершали ежедневный моцион, а некоторые и не отказывали себе в танцевальных вечерах.

Удивительно, но исследования доказывают, что уже “наработанное” количество “белого вещества” не может увеличиваться после шестидесяти лет — но способно обновляться!

То есть если вы всю жизнь вели подвижный образ жизни и не отказались от него в шестьдесят, у вас есть все шансы вообще не познакомиться ни со старческим склерозом, ни уж тем более с маразмом.

Правда, благотворным влиянием обладают не все виды спорта . Ходьба лидирует в восстановлении миелина, танцы занимают второе место. А вот растяжка и отжимания полезны только для тела, но не влияют на мозг.