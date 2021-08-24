МЧС: в Ленобласти в ночь на 25 августа может похолодать до +1 градуса

Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей Ленинградской области о сильном похолодании, которое ожидается в ночь на среду, 25 августа.

Об этом информирует ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом в среду будет облачная с прояснениями погода. В некоторых местах могут пройти небольшие дожди. Ночью и ранним утром территорию Ленобласти окутает туман.

Ночью будет холодно. В большинстве районов термометры покажут от плюс 4 до плюс 9 градусов, однако местами температура может опуститься до плюс 1 градуса.

Днем теплой погоды ждать не стоит: прогнозируется от плюс 12 до плюс 17 градусов.

Скорость ветра ночью составит от 1 до 6 метров в секунду, а днем порывы юго-восточного ветра составят от 5 до 10 метров в секунду. Рядом с Финским заливом он может усилиться до 14 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем — понижаться», — заключили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге снова ожидаются прохлада и дождь.