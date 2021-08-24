Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Музыкант скончался в одной из больниц столицы Великобритании в окружении самых близких. Фото: скрин https://twitter.com/RollingStones

Барабанщик британской культовой рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет.

Музыкант скончался в одной из больниц столицы Великобритании в окружении самых близких. Об этом сообщила группа на своей официальной страничке в Twitter.

Ранее было известно, что Уоттс пропустит осеннее турне группы по Штатам из-за недавно перенесенной операцией.

The Rolling Stones — легендарная рок-группа, образовавшаяся в 1962 году и долгие годы соревновавшаяся за популярность с The Beatles. Группа является одной из самых успешных в истории рока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что народная артистка России Наталья Исаева умерла в возрасте 60 лет. Актриса скоропостижно скончалась после болезни. Кировскому драматическому театру Исаева отдала 38 лет. Она очень любила этот театр. Она всегда полностью отдавалась любимому делу.

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