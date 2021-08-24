Умерла народная артистка России Наталья Исаева

Народная артистка России Наталья Исаева умерла в возрасте 60 лет.
Актриса скоропостижно скончалась после болезни. Кировскому драматическому театру Исаева отдала 38 лет. Она очень любила этот театр. Она всегда полностью отдавалась любимому делу. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра.
Артистка родилась в 1961 года. В начале 80-ых окончила Свердловское театральное училище. Затем вошла в труппу Кировского драматического театра. В 90-ых получила почетное звание заслуженного артиста, а девять лет назад — народного.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Греции зафиксировали второй летальный исход пациента, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT. Речь идет про 77-летнего мужчину. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы острова Закинтос.