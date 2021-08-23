В Греции умер полностью вакцинированный пациент

В Греции скончались два человека, сделавшие прививку от коронавируса. Фото: unsplash

В Греции скончались два человека, сделавшие прививку от коронавируса. Фото: unsplash

Это второй подобный случай в стране.

В Греции зафиксировали второй летальный исход пациента, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Речь идет про 77-летнего мужчину. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье. С 10 августа он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, недавно мужчина все-таки умер.

В учреждении поясняют, почему прививка не спасла жизнь пациентку. Дело в том, что у него был ослаблен иммунитет из-за серьезного основного заболевания. Ему вкололи сильнодействующее лекарство, которое в том числе повлияло на эффективность вакцины.

Первый подобный инцидент в Греции был зафиксирован 16 августа. Стоит помнить, что прививка не является 100-процентной гарантией, так что нужно соблюдать меры предосторожности.

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