Из Пулково в среду задержали один рейс

Из Пулково в среду задержали один рейс
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 25 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 6:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что время вылета самолета в Анапу отложили с 10:55 до 12:25. Самолет в Симферополь улетит не в 13:45, а в 14:20. Рейс до Сочи задерживается с 19:10 до 20:00.

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