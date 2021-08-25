В Приморском районе не смогли разъехаться легковушка и УАЗ «Патриот»

В ночь на 25 августа в Приморском районе Петербурга на пересечении Богатырского проспекта и Туристкой улицы произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись черная иномарка и белый УАЗ «Патриот».
«Седан и УАЗ Патриот не поделили ночной перекрёсток Богатырского и Туристской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что водитель легковушки лишился бампера и повредил капот.
По предварительной информации, водитель седана не справился с управлением и протаранил внедорожник. О пострадавших сведений не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной дорожный инцидент с каршерингом произошел на набережной канала Грибоедова. Неизвестный «припарковал» арендованный автомобиль прямо на пешеходном переходе.