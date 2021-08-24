Припаркованный на зебре каршеринг заметили на набережной канала Грибоедова

Каршеринг оставили на "зебре". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Каршеринг оставили на "зебре". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Очередной дорожный инцидент с каршерингом произошел на набережной канала Грибоедова. Неизвестный «припарковал» арендованный автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Брошенный транспорт заметили сегодня, 24 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мастер-класс парковки каршеринга», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что арендованный автомобиль оставлен прямо на «зебре», для проезда других участников движения осталась свободна одна полоса. В комментариях пользователи предположили, что у водителя закончились деньги на продление аренды транспорта.

«Бензин закончился», — сыронизировал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга вылетел на железнодорожные пути в Сертолово.