Юрист рассказала, какие штрафы грозят владельцам собак

Юрист рассказала, какие штрафы грозят владельцам собак
Немецкая овчарка. Фото: Pixabay

Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева рассказала, что федеральный закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних питомцев как административную, так и уголовную ответственность.

Так, за нарушение общественного порядка владелец животного несёт административную ответственность.

Уголовная ответственность наступает в том случае, если животное причинило третьим лицам серьезный вред или владелец жестоко обращается с питомцем. Также закон возлагает на хозяина питомца обязанность в гражданском порядке возместить причиненный животным материальный ущерб и моральный вред.

Власти регионов имеют право сами определять меры административной ответственности для владельцев собак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургском ЗакСе приняли документ об обязательном страховании ответственности владельцев потенциально опасных собак. Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. В случае принятия закона владелец потенциально опасной собаки должен будет приобрести страховой полис.

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