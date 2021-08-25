Ночью спасатели тушили пожар на Чернышевского по рангу №1 БИС

В среду, 25 августа, в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на проспекте Чернышевского, 16 поступило в 1:51.

В производственном здании, в двух боксах, происходило горение на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В 2:00 пожару присвоен ранг 1-БИС. В 3:04 ранг пожара снижен до номера 1. В 4:39 пожар ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали семь единиц техники и 33 человека личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить. Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 18 августа.