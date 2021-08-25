В Гидрометцентре рассказали о погоде в последнюю неделю лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в последнюю неделю лета в центре Европейской части России будет «умеренной».

В среду, 25 августа, в центре Европейской России ожидается облачность, столбики термометров покажут 20 градусов, во второй половине дня есть вероятность того, что пройдет кратковременный дождь, сообщает РИА «Новости».

По словам синоптика, 26 августа средняя дневная температура в регионе составит 23-25 градусов, ночная — 12-14 градусов. Такой прогноз погоды останется на все выходные, в понедельник превысит отметки 25 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что небольшие дожди пройдут в большинстве районов, местами умеренные. В ночное время ветер западных направлений подует со скоростью 2-7 метров в секунду, днем северо-западный, северный 7-12 м/с.