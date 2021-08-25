В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после ковида

В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после ковида
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что пациенты после ковида жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений.

При этом у кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, а кто-то может страдать от этого месяцами. Все зависит от конкретного человека.

«Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются», — цитирует ее РИА «Новости».

По последним данным, в России выявлено 6 785 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 177 614 летальных исходов, выздоровели 6 053 503 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какими проблемами грозит вызов скорой помощи при ковиде. Он считает, что во время пандемии ковида россияне стали чаще обращаться за неотложной помощью, когда повода для этого нет.

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