Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от ковида

Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от ковида
Ученые пришли к выводу, что у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться ковидом по сравнению с тем, кто не вакцинировался. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

У тех, кто не привился от ковида в 29 раз больше шансов попасть в больницу с коронавирусом по сравнению с полностью привитыми. Такая информация сдержится отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Ученые пришли к выводу, что у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться ковидом по сравнению с тем, кто не вакцинировался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какими проблемами грозит вызов скорой помощи при ковиде. Он считает, что во время пандемии ковида россияне стали чаще обращаться за неотложной помощью, когда повода для этого нет.

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