Под утро девять спасателей тушили пожар в Павловске

Под утро девять спасателей тушили пожар в Павловске
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В среду, 25 августа, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 6:49 в Павловске.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в СНТ Павловское-2, 1 линия, цельнометаллический строительный вагончик выгорел по всей площади. Справиться с огнем удалось в 7:18.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.

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