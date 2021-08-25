Под утро девять спасателей тушили пожар в Павловске

В среду, 25 августа, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 6:49 в Павловске.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в СНТ Павловское-2, 1 линия, цельнометаллический строительный вагончик выгорел по всей площади. Справиться с огнем удалось в 7:18.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.