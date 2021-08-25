Пенсионер отдал мошенникам почти 400 тыс. рублей в Калининском районе

В Калининском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Во вторник, 24 августа в полицию обратился мужчина 1938 года рождения, проживающий в доме на улице Верности. Он рассказал, что к нему пришел неизвестный, которому он отдал 400 тыс. рублей.

Как установили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пенсионеру позвонил мужчина, представился сотрудником полиции, сообщил о том, что внучка заявителя попала в ДТП, и на ее лечение нужны деньги, за которыми скоро приедет курьер. Около 15:20 пожилой мужчина вышел из своей квартиры на лестничную площадку и передал неизвестному мужчине денежные средства.

На набережной реки Карповки напротив д. 30, был задержан водитель на «Хендай Солярис», который рассказал, что работает в «Яндекс такси». По его словам, ему поступил заказ на перевоз пакета, который передал неизвестному лицу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в деревне Гнилки бригада строителей обвела вокруг пальца пожилую женщину. Ущерб составил полмиллиона рублей.