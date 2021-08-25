В Ломоносовском районе водитель сбил женщину и скрылся

В Ломоносовском районе водитель сбил женщину и скрылся
Женщина погибла на месте ДТП. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который устроил смертельное ДТП и скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел 24 августа в 02.00 на 115 км КАД (внешнее кольцо). По предварительной информации, 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», вне зоны пешеходного перехода, сбил 38-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия. Водитель с места происшествия скрылся. В 18.30 у дома 73 по Заневскому проспекту подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Невский районный суд решил не арестовывать водителя большегруза, который спровоцировал аварию с двумя мотоциклистами. Уроженец Дагестана имеет регистрацию в промзоне, а ночи коротает прямо на рабочем месте — в кабине бетономешалки.

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