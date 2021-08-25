На Торжковской улице сгорели «Жигули»

В среду, 25 августа, в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 09:58.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на Торжковской улице, 26 в автомобиле марки «Жигули» выгорел моторный отсек.

Справиться с огнем удалось в 10:11. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.