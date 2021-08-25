В Ленобласти задержали эстонца при попытке незаконно пересечь границу

Гражданина Эстонии задержали в Ленобласти при попытке незаконно пересечь государственные границы РФ по реке Нарва.
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, 20-летний эстонец пытался незаконно попасть в Россию по воде. Ему не удалось исполнить свой план до конца, молодого человека поймали пограничники.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителя заключили под стражу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пограничное управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — Пограничное управление) информирует об очередной попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.