В Петербурге ночью в четверг похолодает до +9

В Петербурге облачно, но с прояснениями. Фото: pixabay.com

В Петербурге облачно, но с прояснениями. Фото: pixabay.com

В четверг, 26 августа, в городе на Неве обещают вновь облачную погоду. Однако на прояснения все же можно расчитывать.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что ветер в Северной столице ожидается юго-восточный и восточный умеренный.

В Петербурге ночью опять прогнозируют дожди. Но обещают, что они будут небольшими и днем, и ночью.

В темное время суток температура воздуха станет ниже и составит +9…+11 градусов. Но днем пока еще сохранится тепло, термометры покажут +15…+17 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается дождь и +16 градусов в среду. На погодную ситуацию повлияет передняя часть циклонического вихря, центр которого сегодня окажется над западом Карелии. Он принесет в Северную столицу небольшие дожди.