В мире COVID-19 зафиксирован более чем у 214 млн граждан

В мире коронавирус подхватили более 214 млн человек. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В мире коронавирус подхватили более 214 млн человек. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 214 млн 103 тыс. 464 человек.

По данным SCMP на среду, 25 августа, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 467 тыс. 847 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 38 млн 968 тыс. 925 человека, на втором месте Индия — 32 млн 512 тыс. 366, затем идет Бразилия 20 млн 615 тыс. 8 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 804 тыс. 910 человек, умер 178 тыс. 423 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кто эти люди, кого коронавирус обходит стороной.