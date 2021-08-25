Песков: «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность Европы

Песков: &#171;Северный поток — 2&#187; обеспечит энергобезопасность Европы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

«Северный поток — 2″ — это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», — заявил Песков отвечая на вопрос о планах по «Северному потоку — 2», сообщает РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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