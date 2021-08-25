На КАД водителю автовышки придавило ноги в ДТП с автовозом

На КАДе произошла серьезная авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На КАДе произошла серьезная авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На КАДе в Петербурге произошла серьезная авария с участием спецтехники, в результате чего водитель авто получил травмы.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 25 августа, в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автовышки. Его машина столкнулась с автовазом.

Удар был настолько сильным, что автовышка легла на бок. Так, водителя выкинуло наполовину из кабины. Сверху на мужчину свалилась люлька, ударив его по голове. Также грузовик зажал ноги пострадавшего.

Оказать первую помощь сумели очевидцы. Однако, чтобы вытащить ноги шофера из-под грузовика, понадобились дополнительные силы. На трассе в громкоговоритель просили всех проезжающих остановиться и помочь.

К счастью, в это самое время проезжал водитель манипулятора. С помощью крана кабину удалось быстро поднять. Водитель автовышки находился в сознании.

Помимо того, что мужчина получил увечья, на КАДе произошла серьезная пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке КАД на неделю перекроют две полосы.