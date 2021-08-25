На КАД водителю автовышки придавило ноги в ДТП с автовозом

На КАД водителю автовышки придавило ноги в ДТП с автовозом
На КАДе произошла серьезная авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На КАДе в Петербурге произошла серьезная авария с участием спецтехники, в результате чего водитель авто получил травмы.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 25 августа, в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автовышки. Его машина столкнулась с автовазом.

Удар был настолько сильным, что автовышка легла на бок. Так, водителя выкинуло наполовину из кабины. Сверху на мужчину свалилась люлька, ударив его по голове. Также грузовик зажал ноги пострадавшего.

Оказать первую помощь сумели очевидцы. Однако, чтобы вытащить ноги шофера из-под грузовика, понадобились дополнительные силы. На трассе в громкоговоритель просили всех проезжающих остановиться и помочь.

К счастью, в это самое время проезжал водитель манипулятора. С помощью крана кабину удалось быстро поднять. Водитель автовышки находился в сознании.

Помимо того, что мужчина получил увечья, на КАДе произошла серьезная пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке КАД на неделю перекроют две полосы.

кад новости СПб пробка


 

Новости партнеров
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксгибиционист оголился перед петербурженкой в парке Сосновка
Жертва ДТП с «Фордом» на Ленинском скончалась в больнице, её дочь ...
Петербуржец приставал к 8-летнему сыну и снимал это на видео
На КАД водителю автовышки придавило ноги в ДТП с автовозом
В Тюмени нашли предполагаемого насильника и убийцу 8-летней девочки
Более 2 млн пенсионеров Петербурга и Ленобласти получат по 10 тысяч рублей
В Ленобласти еще 219 человек заболели коронавирусом
На Первомайской на производстве пожар: работали 15 спасателей